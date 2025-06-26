Ankara'da Polis ve Savcı Kılığında Dolandırıcılık Operasyonu

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Ankara merkezli sekiz ilde 26 milyon 750 bin lira vurgun yapan 23 dolandırıcıdan 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin polis ve savcı olarak kendilerini tanıttıkları tespit edildi.

Ankara merkezli 8 ilde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve toplamda 26 milyon 750 bin liralık vurgun yapan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca Kendilerini polis, savcı olarak tanıtan 23 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolanrıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Ankara Merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Elazığ, Sivas, Kahramanmaraş, Düzce, Adana ve Antalya'da 23 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yönlendirmesiyle 11 mağdurdan toplam 26 milyon 750 bin lira para temin ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 23 kişi hakkında arama, elkoyma ve gözaltı güvenlik tedbiri uygulanıp gözaltına alınan şüphelilerden 13 kişi tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararı verildi. Ayrıca, 3 kişi hakkında cezaevinde olmaları nedeniyle tutuklama talebinin reddine karar verilirken 3 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklama talebiyle sevk edilen, ancak haklarında adli kontrol kararı ve tutuklama talebinin reddi kararı verilen şüpheliler yönünden Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itirazda bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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