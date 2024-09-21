Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Polis Müdahalesiyle Hayat Kurtarıldı

Ankara'da Polis Müdahalesiyle Hayat Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da nöbet tutan polis memuru, nefes almakta zorluk çeken taksi şoförüne Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtardı.

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi girişinde nöbet tutan polis memuru, nefes almakta zorluk çeken taksi şoförüne Heimlich manevrası ile müdahale ederek hayata tutunmasını sağladı.

Olay, gece saat 00.10 sularında Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi önünde yaşandı. Koruma polisi, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tuttuğu sırada bir taksinin yavaşladığını fark etti. Taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını gören polis, vatandaşa müdahale etti. Taksi şoförünün sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalışan polis memuru, daha sonra Heimlich manevrası uyguladı. Polis, zamanında müdahale ile sürücünün hayata tutunmasını sağladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa ankara Sağlık Polis Polis Hukuk Olay

Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi konu nedir, oyuncuları kimler? Gönül Dağı 145. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yusuf Demir neden yok, cezalı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor? Hakim Ziyech neden yok, cezalı mı? Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });