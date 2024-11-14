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Ankara'da Polis Eşini Öldürüp İntihar Etti

Ankara'da Polis Eşini Öldürüp İntihar Etti
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Ankara'da bir polis memuru, eşiyle arasında geçen bir tartışmanın ardından eşini beylik tabancasıyla öldürdükten sonra intihar etti. Olayın detayları ortaya çıkarken, komşuları polisin daha önce kavgalarına şahit olmadıklarını belirtti.

Ankara'da eşini beylik tabancısıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden polisin komşusu, "Önce eşinin başına ateş etmiş, sonra da kendisine sıkmış. Kavga ettiklerine daha önce hiç denk gelmedim" dedi.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K., bilinmeyen bir nedenle eşi Ş.K.'yı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihara kalkışan K.K., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.K. ile öldürdüğü eşinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

"Önce eşinin başına ateş etmiş, sonra da kendisine sıkmış"

Olayla ilgili konuşan çiftin komşuları Süreyya Baran, "Akşam saatleriydi. Polis araçları ve ambulanslar geçmeye başladı, çok kalabalıktı. Ambulans birisini götürüyordu. Ekipler uzun süre içeride kaldı. Ölen kadını da götürdüler. Saldırgan önce eşinin başına ateş etmiş, sonra da kendisine sıkmış. Kavga ettiklerine daha önce hiç denk gelmedim. Muhtemelen ilk kez oldu" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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