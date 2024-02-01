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Ankara'da Polis Aracından Atlayan Kadın Otobüsün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

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Ankara'da seyir halindeki polis aracından atlayan bir kadın, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kadının aile içi şiddet nedeniyle polis merkezine başvurduğu ve olayın ardından adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Ankara'da seyir halindeki polis aracından atlayan bir kadın, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. isimli kadın, aile içi şiddet nedeniyle çocuklarıyla birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulundu. G.A., ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürülmek üzere ekip aracına bindirildi. Polis aracı seyir halindeyken iddiaya göre G.A., aracın arka kapısını açarak kendisini aniden yola attı. Bu esnada arkadan gelen 297 numaralı hat otobüsü kadına çarptı. G.A., otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Görgü tanığı Yaşar Tarakçı, "Otobüsün altında kaldı. Bağırsakları ve komple organları dışarı çıktı. Herhalde psikolojisi bozuktu. Kızı taksiden indi ve 'Anne' diye feryat etti. Çok ağladılar ve üzüldüler, otobüsten inenler oldu" diye konuştu.

Görgü tanığı Salih Karaköse ise, "Arkada duran ticari taksideki bayan 'Anne' diye bağırıyordu. O anda otobüs durdu ve otobüsün arka tekerinin orada olduğunu gördük" dedi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Bağdat Akif Aile İçi Şiddet Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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