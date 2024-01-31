Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Polis Aracından Atlayan Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın, araç seyir halindeyken kendini yola atarak hayatını kaybetti.

Ankara'da polis aracından atlayan kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da saat 16.00 sıralarında aile içi şiddet konusuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına çocukları ile beraber bir çift geldi. İfadelerinin alınması üzere polis merkezine götürülmesi için baba ve oğul bir araca, kadın ise başka bir ekip aracına bindirildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen G.A. isimli kadın ekip aracı seyir halinde iken aracın arka kapısını açarak kendini yola attı. Arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Aile İçi Şiddet Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title