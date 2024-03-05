Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 19 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün sözde 'Gençlik Yapılanması' içerisinde 'Demokratik Öğrenci Meclisi' altında eylem ve faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitler yapılan 19 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. - ANKARA