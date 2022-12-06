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Ankara'da piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan 40 kilo eroin ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan 40 kilo eroin ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince il dışından gelen şüpheli bir araca yönelik düzenlenen operasyonda 40 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince il dışından gelen şüpheli bir araca yönelik düzenlenen operasyonda 40 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu aktarıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Ankara'ya Eskişehir'den geldiği belirlenen şüpheli aracı tespit etti. Kendilerini yakalamaya çalışan jandarma ekiplerini gören şüpheliler araçtaki uyuşturucu maddelerini yol kenarına atarak kaçmaya çalıştı. Yola atılan malzemenin eroin olduğu tespit edilirken, kaçan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin ise 20 milyon lira olduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ankara 3. Sayfa Haberler

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