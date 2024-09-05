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Ankara'da piknik tüpü patlaması sonucu kadın ağır yaralandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evde piknik tüpü patlaması sonucu paniğe kapılan kadın, balkondan atlayarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadının durumu ciddiyetini korurken, soruşturma devam ediyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evde piknik tüpü patlaması sonucu paniğe kapılan kadın, balkondan atlayarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu büyük bir panik yaşandı. Evde bulunan bir kadın, patlama sonrası paniğe kapılarak kendisini balkondan aşağıya attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadının ilk müdahalesini yaparak, hastaneye kaldırdı. Piknik tüpünün patlaması esnasında çevrede büyük bir korku yaşanırken, polis ve itfaiye ekipleri incelemelere başladı.

Yaralanan kadının durumu ciddiyetini korurken, yetkililer bu tür ev kazalarının önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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