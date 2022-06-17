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Ankara'da parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Ankara'da parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın 21.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesinde bulunan parkın, yeşillik alanında meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, parkın bitişiğinde bulunan camiye sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

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