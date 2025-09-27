Ankara'da Park Yeri Tartışmasında Silah Çekildi

Başkentte iki sürücü arasında park meselesi yüzünden çıkan tartışmada silah çekildi.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Emek Taşkent Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.B. ile S.A. isimli araç sürücüleri arasında park yeri sebebiyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini darp ettiklerini ve Ö.B.'nin kavga esnasında üzerinde bulunan ruhsatlı silahı ile havaya ateş ettiğini belirledi.

Olayı gören esnaf Adem Çınar, kavgaya karışan esnaf arkadaşıyla sınava gelen sürücü arasında çıkan park yeri tartışmasının büyüdüğünü anlatarak, "Park sorununda aslında yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir şeydi. Arabayı ufak bir şekilde, çok maddi hasar olmaksızın bir sürtme olduğundan dolayı indiler. Arabadan indikten sonra olay küfre dönüştü. Küfre dönüştükten sonra sinirler gerildi, yumruklaşmaya başladılar. Biz o esnada araya gidelim, ayıralım dedik neticede kapı komşumuz. Ama ayırma esnasında karşı taraf yere düşünce o yerden kalkarken belindeki silah yere düşmüş anladığım kadarıyla, yerden silah aldı. Tedirgin olduğumuzdan dolayı müdahale edemez konuma geldik. Ondan dolayı böyle bir arbede yaşandı. Bizim amacımız ayırmaktı ama beyefendi silahla yani ateş edince, havaya ateş edince biz de tedirgin olduk" ifadelerini kullandı.

"Yaralama amaçlı ateş ettiğini düşünmüyorum"

Daha sonra polise haber verdiklerini anlatan Çınar, "Hemen ilk işimiz polis haber vermekti. Onlar da 4-5 dakika içinde hemen olay yerine geldiler. İki tarafı da sakinleştirdiler. İki tarafı da karakola götürdüler ifade için. Hepimiz şok olduk. İnşallah bir daha da yaşamayız. Silahı yaralama amaçlı çıkartmadığı kesin. Çünkü profesyoneldi ve havaya ateş etti. Karşıdakini korkutmak amaçlı bir ateşti. Öyle yaralama amaçlı da etmedi. Yaralama amaçlı etseydi zaten onu yaralardı çok rahat bir şekilde. Ben yaralama amaçlı olduğumu düşünmüyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA