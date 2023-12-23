Ankara'da park yeri kavgası telefon kamerasına yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde "park yeri" meselesi yüzünden çıkan kavga telefon kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Bayrak Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sonlanırken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA