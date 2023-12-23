Üye Girişi
Haberler

Ankara'da park yeri kavgası telefon kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'nın Sincan ilçesinde park yeri meselesi yüzünden çıkan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde "park yeri" meselesi yüzünden çıkan kavga telefon kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Bayrak Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sonlanırken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Sincan kavga Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title