Ankara'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki Tofaş otomobilde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Sincan Andiçen Mahallesi Gönlübol Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki Tofaş marka otomobilde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Otomobilin motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri araçta çıkan yangına köpük sıkarak söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA