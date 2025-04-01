Ankara'da Park Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı
Ankara'nın Mamak ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine gelen vatandaşlar yangını söndürmeye çalıştı.
Ankara'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde park halinde duran bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Boğaziçi Caddesi'nde bir park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken bir vatandaş yangın tüpü ile yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabası ile yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa