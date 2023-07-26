Ankara'da park halindeki otomobil yandı
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Ankara'da aniden alev alan park halindeki otomobil, alevlere teslim oldu.
Ankara'da aniden alev alan park halindeki otomobil, alevlere teslim oldu.
Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki otomobil aniden yanmaya başladı. Alevlere teslim olan araç küle dönerken, kontrol altına alınan yangın vatandaşlara panik yaşattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa