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Ankara'da park halindeki otomobil yandı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da aniden alev alan park halindeki otomobil, alevlere teslim oldu.

Ankara'da aniden alev alan park halindeki otomobil, alevlere teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki otomobil aniden yanmaya başladı. Alevlere teslim olan araç küle dönerken, kontrol altına alınan yangın vatandaşlara panik yaşattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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