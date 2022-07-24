Ankara'da park halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobil park halindeyken alev alev yandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobil park halindeyken alev alev yandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Madadın Sokak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çıkan yangın sonucu otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Durumu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

(Seyit Çakır/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title