Ankara'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Ankara'nın Sıhhıye semtinde park halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, bölgede panik yaşanmasına neden oldu.
Ankara'da park halindeki araçta aniden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın vatandaşların panik yaşamasına neden oldu.
Çankaya ilçesi Sıhhıye semtinde meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan araçta maddi hasar oluştu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa