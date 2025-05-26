Ankara'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Ankara'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Ankara'nın Kalecik ilçesinde park halindeki bir Fiat Linea marka araç, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkardı. Olayda araçta kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara'da bilinmeyen bir nedenden dolayı arızalanarak yanan otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kalecik ilçesinde yer alan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı park halindeki Fiat Linea marka araçta yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın sırasında araçta kimsenin bulunmaması öğrenildi. Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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