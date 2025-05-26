Ankara'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Ankara'da bilinmeyen bir nedenden dolayı arızalanarak yanan otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kalecik ilçesinde yer alan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı park halindeki Fiat Linea marka araçta yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın sırasında araçta kimsenin bulunmaması öğrenildi. Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. - ANKARA