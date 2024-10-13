Ankara'da Park Halindeki Araçta Çocukla Tartışma Kanlı Bitti

Ankara'nın Sincan ilçesinde aracını park etmek isterken bir çocuğun ayağının üzerinden geçen sürücü, çocuğun yakınları ile çıkan kavgada kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Sefa Ç., Ankara Caddesi üzerinde 44 ACK 595 plakalı otomobilini park etmek için kaldırıma yanaştığı esnada yol kenarındaki çocuğu fark etmeyerek çocuğun ayağının üstünden geçti. Olay yerine gelen çocuğun akrabaları Sefa Ç. ile tartışmaya başladı. Kalabalık grubu karşısında gören Sefa Ç., eline geçirdiği bıçakla kalabalığa saldırdı. Elindeki bıçağı kaptıran Sefa Ç., kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sefa Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ANKARA