Ankara'da Park Halindeki Araca Çarpan Tır Sürücüsü Kaçtı

Sincan ilçesinde bir tır, park halindeki otomobile çarparak olay yerinden kaçtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Gül Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, tır sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki otomobile çarptı. Kazaya neden olduktan sonra yoluna devam eden sürücünün o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
