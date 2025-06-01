Ankara'da Park Halindeki Araç Yangını Paniğe Neden Oldu

Ankara'da Park Halindeki Araç Yangını Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bir restoran önünde park halindeki otomobilde meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ankara'da park halindeki otomobil alev aldı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Fatih Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoran önünde park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında restoranda yemek yiyen müşteriler, araçlarının zarar görmemesi için otomobillerini hızla olay yerinden uzaklaştırdı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti

Direğe çarpan araç ikiye bölündü! Feci kaza kamerada
3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldı

Şampiyon olalı daha 1 ay olmadan ligden çekildiklerini açıkladılar
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

İnanılmaz görüntüler! 2. Lig ekibi 62. kuruluş yıldönümünü kutladı
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.