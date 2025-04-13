Ankara'da Park Halindeki Araç Yangını

Başkentte park halindeki araç alev alev yandı

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde park halindeki bir araç alev alev yandı. Çevredeki vatandaşların kısa süredeki müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Yangın, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan bir binanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, su ve yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri kısa süre içerisinde büyük ölçüde söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı.