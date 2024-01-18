Ankara'da park halindeki araç alev alev yandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde park halindeki bir aracın alev alev yanma anı kameraya yansıdı.

Olay, Türközü Mahallesi'nde meydana geldi. Bina önündeki park halindeki bir araç henüz belirlenmeyen bir nedenle alev alev yandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Aracın yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - ANKARA