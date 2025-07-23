Ankara'da Park Halindeki Araç Alev Aldı, Küle Döndü
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken araç tamamen yanarak küle döndü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde alev alan araç küle döndü.
Olay, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Park halindeki araç, henüz bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen araç küle döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa