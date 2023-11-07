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Ankara'da Parfüm Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir kişisel bakım ve medikal ürün dükkanından parfüm çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına takıldı. Dükkan sahibi, kamera kayıtlarını inceledikten sonra hırsızlık olayını fark etti ve polise şikayetçi oldu. Son 2 haftada bin 200 liralık zarar yaşanan dükkandaki hırsızlık anları, güvenlik kamerası görüntüleriyle belgelendi.