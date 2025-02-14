Ankara'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı
Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının elektrik kaynaklı olduğu düşünülüyor ve nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde gece saatlerinde bir palet fabrikasında yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde meydana geldi. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın sırasında fabrikada kimse bulunmazken maddi hasar meydana geldi. Elektrik kaynaklı çıktığı düşünülen yangının net çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ANKARA