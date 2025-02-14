İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama

CHP'li belediyelere terör operasyonunda çok sayıda tutuklama
Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi

Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi

Ankara'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Ankara'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının elektrik kaynaklı olduğu düşünülüyor ve nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde gece saatlerinde bir palet fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde meydana geldi. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın sırasında fabrikada kimse bulunmazken maddi hasar meydana geldi. Elektrik kaynaklı çıktığı düşünülen yangının net çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
img

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
img

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

Cimbom'a Hollanda'da soğuk duş
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.