Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, çikolata fabrikasına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Çikolata fabrikasına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Sincan'ın Temelli mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sabah saatlerinde palet üreten bir fabrikada yangın meydana geldi. Dumanların yoğunlaştığı yangında alevler bir çikolata fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili ekipler inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

 Anız yangınları bitmek bilmiyor! Suriye sınırındaki 7 köy alevlere teslim oldu

Anız yangınları bitmek bilmiyor! Suriye sınırındaki 7 köy alevlere teslim oldu

 HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

 Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title