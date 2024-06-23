Ankara'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Çikolata fabrikasına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Sincan'ın Temelli mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sabah saatlerinde palet üreten bir fabrikada yangın meydana geldi. Dumanların yoğunlaştığı yangında alevler bir çikolata fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili ekipler inceleme başlatıldı. - ANKARA