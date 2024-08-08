Ankara'da özel halk otobüsünde ücretiz biniş kartı tartışması

Ankara'da özel halk otobüsünde, ücretiz biniş kartını okuturken sistem hata verince şoför ile gazeteci arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, bir gazetecinin, 06 HO 1401 plakalı 482 numaralı özel halk otobüsüne binerken ücretsiz biniş kartını cihaza okuttuğu sırada başladı. Kartını gazeteciden tekrar okutmasını isteyen şoför, cihazın ekranında yeteriz bakiye görününce tartışma yaşandı. Gazeteci, basın kartını şoföre gösterdiğinde, şoför tarafından "Sen çok biliyorsun ama makine bir şey bilmiyor" cevabını aldı. Yaşanan olay üzerine gazeteci, otobüsten inerek şoförden şikayetçi oldu. - ANKARA