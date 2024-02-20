Ankara'da Otomobilin Çarptığı Traktör İkiye Bölündü

Ankara'da ara yoldan çıkan otomobilin çarptığı traktör ikiye bölündü. Kazada yaralanan traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Çalış mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara yoldan çıkan otomobil, ana caddede seyir halinde olan traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ikiye bölünen traktörün yaralı sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastanaye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA