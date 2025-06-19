Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı A.T. isimli çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir çocuk yaralandı.

Olay, Malazgirt Mahallesi Tuğba Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısını geçmek isteyen A.T. isimli çocuğa otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa
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