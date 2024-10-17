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Ankara'da Otomobilin Çarptığı Bisikletli İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara'da Otomobilin Çarptığı Bisikletli İki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Çubuk-Ankara yolu üzerinde bir otomobil, bisikletli iki çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da otomobilin çarptığı bisikletli 2 çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çubuk-Ankara yolu üzerinde ilçe merkezinden Ankara istikametine seyreden Emre M. (48) yönetimindeki 37 KL 427 plakalı otomobil, İbni Sina Caddesi'nden yola çıkan Suriye uyruklu bisikletli 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İsmail A. (12) ve Gays A. (8) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen çocuklar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Emre M. gözaltına aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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