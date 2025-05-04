Ankara'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir otomobil belirlenemeyen bir nedenden ötürü yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, olayda can kaybı veya yaralı bulunmadı.

Ankara'da otomobil alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü alevlere teslim oldu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir otomobill henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü dakikalarca yandı. O anlar ise anbean telefon kaydı ile görüntülendi.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaralı olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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