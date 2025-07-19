Ankara'da otomobil ve taksi çarpıştı, 1 yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 06 EC 9956 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada 06 T 3816 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada yaralanan taksi şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa