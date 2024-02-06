Ankara'da Otomobil Köprüden Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil köprü bariyerine çarpıp ikiye bölünmesinin ardından tren rayına düştü. Feci kazada araç içerisinde bulunan 3 kişiden biri hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece 03.30 sıralarında Bahçeleriçi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Mamak Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 EB 556 plakalı otomobil köprü bariyerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir kısmı sürüklenerek alt taraftaki tren rayına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Düşmenin etkisiyle vücudu parçalanan P.G. (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada ağır yaralanan B.K. (26) ile M.S.C. (22) ise ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA