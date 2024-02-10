Ankara'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Toprak Alana Savruldu

Ankara'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yan taraftaki toprak alana savruldu. Kazada yaralanan araç sürücüsünün ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza, Beypazarı istikameti Başağaç yolu 4. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CBD 226 plakalı otomobil, metrelerce savrulup yol kenarındaki toprak alana devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA