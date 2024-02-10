Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Toprak Alana Savruldu

Güncelleme:

Ankara'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yan taraftaki toprak alana savruldu. Kazada yaralanan araç sürücüsünün ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ankara'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yan taraftaki toprak alana savruldu. Kazada yaralanan araç sürücüsünün ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza, Beypazarı istikameti Başağaç yolu 4. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CBD 226 plakalı otomobil, metrelerce savrulup yol kenarındaki toprak alana devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beypazarı Başağaç Ankara Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı? Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık? Galatasaray Sparta Prag maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Sparta Prag ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024 Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada hıçkırarak ağlamak, sevinçten ağlamak
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title