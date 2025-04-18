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Ankara'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Ankara'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Sincan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç takla attı. Kaza sonucunda sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri takla attı, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenikent-Saray yolunda iki otomobil kaza yaptı. Araçların çarpışması sonucu otomobillerden biri takla atarak yoldan çıktı. Takla atan otomobilin içinde sıkışan sürücü ağır yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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