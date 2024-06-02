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Ankara'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı Ağır

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Ankara'da meydana gelen otomobil kazasında, iki araç çarpıştıktan sonra biri şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumu ağır.

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Akyurt ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, U.K. idaresindeki 06 DG 2881 plakalı otomobil ile M.K. kontrolündeki 06 PPY 67 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.K.'nin aracı şarampole yuvarlanırken, kazaya sebep olan araç ise metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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