Ankara'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da bir otomobil, başka bir araca arkadan çarparak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Çevre Yolu Karapürçek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.G.E.'nin kullandığı 06 DYN 845 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeritte ilerleyen Zülfikar Demirkıran'ın kullandığı araca arkadan çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, kazada sürücü D.G.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA