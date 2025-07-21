Ankara'da Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tabelaya çarparak yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tabelaya çarparak yoldan çıktı. Araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elmadağ ilçesi Samsun yolu istikametinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce tabelaya sonra yol kenarındaki toprak alana çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yaralı 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elmadağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği iddialarına noktayı koydu

"Oraya ziyaretim söz konusu değil, onları devlet olarak görmüyoruz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin Kürt ve Alevi sözlerine partisinden ilk yorum

Bahçeli'nin Kürt ve Alevi sözlerine partisinden ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.