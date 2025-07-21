Ankara'da Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tabelaya çarparak yoldan çıktı. Araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elmadağ ilçesi Samsun yolu istikametinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce tabelaya sonra yol kenarındaki toprak alana çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yaralı 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elmadağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA