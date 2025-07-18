Ankara'da Otomobil Demir Bariyere Çıktı

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Elmadağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, demir bariyer üzerinde asılı kaldı. Kazada yaralanan olmadı, araç daha sonra çekiciyle kaldırıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobi, demir bariyer üzerine çıktı.

Olay, Elmadağ Hasanoğlan mevkii Samsun yolunda meydana gelen kazada bir otomobil bariyer üzerinde asılı kalmış görüldü. Bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından araç demir bariyere çıkarak durabildi. Bariyerin üzerinde kalarak aşağı inemeyen otomobil ilginç görüntüler oluşturdu. Kazada kimse yaralanmazken, mahsur kalana araç daha sonra çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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