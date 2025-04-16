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Ankara'da Otomobil Çarpması: Bir Adam Ağır Yaralandı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 56 yaşındaki Ünal Maraz ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da karşı yola geçmeye çalıştığı esnada otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Görkem Ali A.'nın kullandığı 06 DGV 953 plakalı otomobil seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ünal Maraz'a çarptı. Kazanın etkisiyle yere savrulan Ünal Maraz ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Maraz, hayati tehlike taşıdığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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