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Ankara'da Otomobil Ağaca Çarptı, 2 Yaralı

Ankara'da Otomobil Ağaca Çarptı, 2 Yaralı
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Çankaya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki otomobil ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Dikmen Caddesi'nde seyir halindeki 06 ENA 742 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazanın etkisiyle ikiye bölünen aracın bir parçasına da karşı istikametten gelen 06 BEH 713 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen otomobildeki 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Çankaya ankara

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