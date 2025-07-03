Ankara'da Otobüsün Motoru Alev Aldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki otobüsün motoru alev aldı.

Olay, Etimesgut ilçesinde Koru-Yapracık arasında sefer yapan bir otobüste meydana geldi. İddialara göre, Eskişehir yolunda seyreden EGO otobüsünün motoru aniden alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü yolun sağına çekerek, yolcuları tahliye etti. Bir süre sonra söndürülen yangında yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi. Motoru alev alan otobüsten dumanların yükseldiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA