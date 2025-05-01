Ankara'da Otobüsü Polis Memuruna Süren Şahsa Ev Hapsi ve Yurtdışı Çıkış Yasağı

Ankara'da 'dur' ihtarına uymayarak otobüsü bir polis memurunun üzerine süren şahsa, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan basın açıklamasında, "23 Nisan 2025 Tarihinde sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren şüpheli G.G., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, yapılan sorgusu sonucunda şüpheli hakkında Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte konutu terk etmeme tedbiri uygulanmıştır" denildi. - ANKARA