Ankara'da Otobüste Tartışma Sonucu Bıçaklama Olayı
Ankara'da otobüste çıkan tartışmada B.A'yı bıçakla yaralayan K.A., polis tarafından yakalandı. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu belirtildi.
Ankara'da otobüste tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'da dün akşam otobüste çıkan tartışmada B.A'yı bıçakla yaralayan K.A., Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan K.A.'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. - ANKARA