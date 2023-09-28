Ankara'da otobüste öğrenciler arasında kavga çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir otobüste iki öğrenci arasında çıkan kavga, şoförün müdahalesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir otobüste iki öğrenci arasında kavga çıktı. Birbirine giren iki öğrenci şoförün müdahalesiyle ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ring otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki vatandaşların iddialarına göre iki öğrenci arasında kavga çıktı. Kavgayı gören otobüs şoförü öğrencileri ayırmaya çalıştı. Şoför, öğrencileri ayırdıktan sonra otobüsten indirmeye çalıştı. Şoförün, öğrencileri indirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA