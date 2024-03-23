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Ankara'da Otobüs Şoförü Kadının Üzerine Muştayla Yürüdü

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Ankara'da tartıştığı motosiklet sürücüsü kadının üzerine muştayla yürüyen otobüs şoförü gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, 22 Mart günü saat 18.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Tunahan Mahallesi'nde meydana geldi. EGO otobüs şoförünün motosiklet sürücüsüne yol hakkı vermeyip sıkıştırması ile başlayan gerginlik otobüsün yolcu indirmek için durağa yanaşmasının ardından büyüdü. EGO şoförü yol boyunca camdan sarkarak motosiklet sürücüsü ile tartışmaya girdi, durakta durmasının ardından da kaskına vurarak kadın sürücüye şiddet uyguladı. Otobüs şoförü sonrasında ise araçtan inerek E.N.K. isimli kadının sürücünün üzerine muşta ile yürüdü. Olayı gören ve araya giren F.C.K. isimli vatandaş da otobüs şoförünün darbelerine maruz kaldı. Şüpheli kullandığı otobüsle olay yerinden ayrılırken E.N.K. ve F.C.K. polis merkezine giderek otobüs şoföründen şikayetçi oldu.

Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalarına başlayan Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin C.B. olduğunu belirledi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.B. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara 3.Sayfa Güncel Haberler

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