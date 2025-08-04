Ankara'da Otobüs, Kamyonete Çarptı: 6 Yaralı

Ankara'nın Mevlana Bulvarı merkez istikametinde bir yolcu otobüsünün kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Olay, 3 Ağustos 2025 günü saat 20.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet devrildi. Olayda, kamyonetin sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan S.Y., Y.Y., R.Y., K.K. olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste bulunan ve yaralanan yolcu G.A. ise Gazi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya sebep olduğu tespit edilen otobüs sürücüsü H. Ö., arkadan çarptığı için kusurlu bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA