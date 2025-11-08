Haberler

Ankara'da Oto Sanayi Esnafını Tehdit Eden 5 Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Ankara Yenimahalle'de oto sanayi esnafını tehdit eden ve tamir ücretlerini ödemeyen 5 zanlı, polis operasyonuyla gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Yenimahalle'de oto sanayi esnafını tehdit eden ve gözaltına alınan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oto sanayide meydana gelmişti. Oto sanayicilere tamir ettirdikleri otomobillerin ücretini ödemeyip tehdit eden zanlılar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Araç bozuldu' bahanesiyle yeniden para istemişler

Zanlıların tamir ettirdikleri araçların ücretini ödemeyip iş yeri sahiplerini korkuttukları, ardından 'araç bozuldu' bahanesiyle yeniden para talep ettikleri belirtilirken, parayı vermeyen esnafın iş yerlerine giden zanlıların, havaya ve dükkana silahla ateş açıp tehditte bulundukları tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla olaya karıştığı belirlenen 5 zanlı yakalanıp gözaltına alındı. Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği de edinen bilgiler arasında yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
