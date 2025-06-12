Ankara'da Otluk Arazide Yangın Çıktı

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Ankara'da Otluk Arazide Yangın Çıktı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde Gültepe Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak olayla ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.

Ankara'da otluk arazide yangın

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yer alan otluk alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince çıkan yangına müdahale edildi. Olayla ilgili herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - 3.Sayfa
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