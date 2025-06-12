Ankara'da Otluk Alanda Yangın

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Altındağ ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının nedeni bilinmiyor ancak olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yer alan otluk alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince çıkan yangına müdahale edildi. Olayla ilgili herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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